共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アヤックスのMFユリアン・ブラントは、FCトゥーン戦（4-0で勝利）での自身のプレーに満足していない。『Ziggo Sport』の取材でそう語った。

ブラントは数週間前、AZ戦でハムストリングを負傷した。けがは軽傷だったものの、数週間にわたって戦列を離れた。

先週日曜日のADOデン・ハーグ戦（3-0で勝利）では途中出場だったが、木曜日には再び先発した。

アヤックスがスイス勢を難なく下した一方、ブラントのプレーは精彩を欠いた。マルコス・レオナルド、ラヤン・ブニダ（2得点）、スティーヴェン・ベルフハイスがゴールを決めた。

広告 広告

「自分のプレーには満足していない。それでも、試合に出ることはとても重要だった」と、ブラントは試合後に切り出した。

Related Topics

「けがから復帰すると、離脱期間が短くても、リズムを取り戻すには試合が一度必要になる。慣れるまでには少し時間がかかるものだ」と続けた。

「今日はプレーが雑だった。本当に納得できないミスが多すぎた。でも、ミスをするなら次の日曜日より今日の方がいい」と、アヤックスの司令塔は締めくくった。

広告

ブラントとアヤックスは次の日曜日、フェイエノールトとのデ・クラシケルに臨む。試合はデ・カイプで午後2時30分にキックオフを迎える。