『デ・テレグラーフ』紙のポッドキャスト「キックオフ」で、マイク・フェルウェイ氏は、アヤックスの選手たちが今シーズンの終了を待ち望んでいると報じた。競技面での苦戦に加え、一部の選手はチーム内の雰囲気にも不満を抱えているという。

クラッセンは「キャリアで最も苦しいシーズン」と語った。日曜にユトレヒトに1－2で敗れた直後の主将の発言だ。

フェルウェイは「ここ数年でチームレベルが落ちたのは明白だ」と語り、ピム・セデーは「クラッセンも原因の一つだ」と指摘。ヴァレンティン・ドリーセンも「本来の強さならとっくに放出されていた」と同意した。

「エバートンでは成功せず、ヴェルダー・ブレーメンで多少活躍したが、インテルではベンチを温めるだけだった。今のクラッセンは、アヤックスを良くする選手ではない」とドリーセンは手厳しく結論付けた。

フェルウェイは、選手層の編成段階で大きな失敗があったと指摘する。「チームにベテランが多く、ベンチに置かれると冷淡になるのは問題だ」

シーズン序盤にはパスフェールもいたが、年齢構成を含め、選手層全体に問題がある。現在もチームには不機嫌さが漂っていると指摘する。

ウェグホルストはユトレヒト戦で1－1の同点弾を奪ったが、もう限界だ。今季限りでFCトゥエンテに移籍すれば、チャンピオンズリーグ予選に出場する可能性もある。

アヤックスとNECの敗戦により、FCトゥウェンテはエールディヴィジ3位に浮上。最終戦でアイントホーフェンのPSVと対戦するが、チャンピオンズリーグ予選出場権獲得の望みは依然として高い。