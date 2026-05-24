ワウト・ヴェグホルストは、アヤックスの今シーズンを複雑な心境で振り返っている。最終的には欧州カップ戦出場権を獲得したが、全体的には不安と不満が支配的だった。そのため、彼はESPNのカメラの前で、アムステルダムでのチーム運営に批判的な姿勢を示した。

「複雑な気持ちだ。目標は達成したが、シーズンは本来あるべき姿ではなかった」と振り返る。

さらに彼はクラブ経営陣を痛烈に批判し、「この経験が全員に教訓となり、このようなやり方では成功できないと理解してほしい」と語った。特に、度重なる監督交代を問題視している。

「クラブは長期視点と組織の安定を重視すべきだ。短期的な対応は継続性を損なう恐れがある」

「昨季の好結果から勢いを維持できると期待したが、すぐに違うと分かった。規範や価値観、基準がすぐに曖昧になった。早すぎる介入による動揺が原因だ」

最後に、ヴェグホルストは「素晴らしい2年間」だったとアヤックス生活を振り返った。ESPN記者のヴィンセント・シルドカンプが「アヤックスでの最後の試合か」と問うと、彼は笑いながら「はい、そうだと思います」と答えた。

クラブ首脳はオープンに接してくれている。多くのポジションが不透明なので、自分の将来も考えざるを得ない。 まずはW杯に集中します。これがアヤックスでの最後になるのかは不明です。現時点でアムステルダムに戻る話はなく、状況は変わる可能性もありますが、最後の機会かもしれません」とウェグホルストは語った。