マイク・フェルウェイ記者は、アヤックスに対し、アブデラ・ウアザンとの新契約についてできるだけ早く交渉を始めるよう提言した。17歳の攻撃的MFは木曜夜、アタランタ戦に途中出場し、見事なゴールでスコアを2-0として強い印象を残した。『デ・テレグラーフ』のクラブ担当記者によると、この逸材は契約の残り期間が短いことから、早くも急速にチームを去る可能性があるという。

フェルウェイ記者は、昨夏にレアル・マドリーへの移籍が近いとみられていたウアザンを高く評価している。「彼はレアル・マドリーへの素晴らしい移籍を手にしていたが、特殊な理由でメディカルチェックを通過できなかった」と、ポッドキャストのキックオフで語った。「ごく小さな先天性の異常があった。オランダではまったく問題にならないものだ。それでも、彼は別格の選手だ」

ウアザンとアヤックスの契約は現在、2028年半ばまで残っており、クラブが直ちに移籍金なしでの退団を懸念する必要はない。それでもフェルウェイ記者は、今季終了後には契約が残り1年となるため、クラブは早く動くべきだと考えている。モロッコ代表MFの市場価値は現在、800万ユーロと推定されている。

ただし、新契約での合意は決して当然ではないとフェルウェイ記者はみている。「アヤックスは近いうちに彼と交渉の席に着かなければならないが、難しい交渉になるだろう。彼はForza Sports Groupに所属している。彼らも多額の金を求めるビジネスマンだからだ」と述べた。「アヤックスは彼に非常に良い契約を提示できると思う。ただ、ジョルディ・クライフのことを考えると、極端なところまでは踏み込まないだろう」

フェルウェイ記者は、若くしてアヤックスで非常に高額な契約を結んだライアン・フラーフェンベルフを例に挙げた。「フラーフェンベルフは16歳のときに年俸150万ユーロを受け取っていた」と話す。ポッドキャストでは続いて、ウアザンの周囲が400万～500万ユーロを要求すれば、交渉は複雑になり得るとの見方が示された。

フェルウェイ記者はさらに、アヤックスに長くとどまることは、ウアザン自身にとっても最善の選択になり得ると強調した。「彼にとって、あと2、3年オランダでプレーすることは非常に重要だと思う。ここでエールディヴィジ最高の選手になればいい。彼には本当にそうなれるだけの可能性がある。国外に行くのはその後だ」と助言した。

フェルウェイ記者は、ウアザン自身もアヤックスに長く残ることに前向きだとみている。「彼はとても分別のある青年だし、父親も母親も非常に分別のある人たちだと聞いている」と語った。ウアザンが当面アヤックスに残りたいと思っているかと問われると、「ああ、そう思う。ただし、それに見合う良い契約はもちろん必要だ」と答えた。