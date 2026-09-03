アヤックスの補強方針への批判を受け、ジョルディ・クライフが反論「人々は理解していない！」

ジョルディ・クライフは、アヤックスの移籍方針で大きなリスクを取っているとの批判に同意していない。テクニカルディレクターはESPNの取材に対し、その点について自身は異なる考えを持っているとはっきり語った。

アヤックスはこの夏、マルク・テル・シュテーゲンやユリアン・ブラントといったビッグネームを獲得し、移籍市場で積極的に動いた。さらにマルコス・レオナルドも、2000万ユーロ弱でアムステルダムに迎え入れた。

クライフはアヤックスに11人の新戦力を加えた一方で、17人の選手が退団した。このところは、テクニカルディレクターが行ったとされる支出について多くが語られていた。

「いや、むしろ私はリスクは取っていないと思っている」と彼は切り出した。「リスクとは、クラブからクラブへ移籍金を支払うことだ。もしうまくいかなければ、もう交渉はできなくなる」

この責任者は、不満があった場合でもなお対応できるとの考えを示している。「フリーで獲得した選手に1年契約を与える。機能しなければ交渉できる。2年契約なら、選手に40～50パーセントを持たせて契約を解除できる。だから、まったくリスクはない」

52歳のアムステルダム出身者は、その後批判に強い調子で反応した。「でも、人々はそれを分かっていない。ヨーロッパで最も厳しいスペインのファイナンシャル・フェアプレーの下でやってきたなら、時にどうやってリスクを最小限に抑えるべきかは分かっているものだ」

クライフによると、アヤックスの財政状況は、移籍市場で創造的に動くことを彼に強いているという。買い取りオプション付きのレンタルという形は、むしろクラブのリスクを抑える手段だと見ている。

「むしろ私は、買い取りオプション付きで選手をレンタルできるなら、言い換えれば1年間しっかり見て、分析して、その後に初めて判断できると考えている。それこそがリスクの最小化だと思う。リスクとは、買って、うまくいくことを願うことだ」と締めくくった。