アーロン・バウマンは、アヤックスでの成長に大きな手応えを感じている。初出場の頃にはミスもたびたびあったセンターバックだが、そうした場面は次第に減り、今では自分がはるかに優れた選手になったと考えている。

アヤックスのバウマンはESPNの取材で、木曜夜にアタランタを2-0で下した試合を満足げに振り返った。特に守備面の出来に満足しているという。「無失点だったのは格別でした。ようやくまた無失点に抑えられたと、チーム内でもすぐに話題になりました」と語った。

ボールを持ったときのプレーも、ますます落ち着いて見える。「スペースを見つけたいなら、常に冷静でいなければなりません」と説明する。相手を持ち場から引き出し、フリーになった味方を見つけることが重要だという。

アヤックスのトップチームでプレーし始めた頃は、好プレーを見せながらも、時折不必要なミスを犯していた。本人は主に、前に出ようとしすぎていたことが原因だと考えている。「もっと落ち着いて後ろにとどまるか、普通に競り合えばいいのに、前に出て奪おうとしすぎてしまう。そういうボールも、そのほうがもっと簡単に奪えるんです」

トップチームでの出場はすでに28試合に達し、本人も明らかな違いを感じている。「1年前と比べれば、今の自分はずっと良い選手だと言えると思います」

その活躍はミチェル・サンチェス監督の目にも留まり、監督は先日、バウマンをフィルジル・ファン・ダイクになぞらえた。「そう言ってもらえてうれしかったです。監督からそんな言葉をかけられるのは、素晴らしい褒め言葉です」とバウマンは応じた。ファン・ダイクは、ラファエル・ヴァランと並んで、以前から憧れの選手の一人だった。

スパルタ・ロッテルダムとのアウェー戦を控え、バウマンは優勝争いを見据えている。アヤックスは4位だが、今週末はPSVとフェイエノールトの直接対決を生かせる可能性がある。目標について、バウマンは明言した。「僕たちは間違いなく優勝争いに加わっています。今は4位ですが、十分に争いの中にいます。優勝したいです」