アヤックスの移籍のうわさを完全否定「彼はまったく選択肢ではない」

ジョルディ・クライフは今夏、さらに複数の補強ターゲットをアヤックスに引き入れることを望んでいるが、バルト・ファン・ローイはその1人ではない。『デ・テレグラーフ』のKick-offポッドキャストで、マイク・フェルウェイはFCトゥウェンテの右SBについて「まったく選択肢ではない」と述べている。

ESPNは先週、アヤックスがファン・ローイのマネジメントと最初の話し合いを行ったと報じた。その後、このニュースはジョン・ファン・デン・ブロムとダーン・ロツによって強く否定された。

「単純に事実ではない。ファン・ローイがアヤックスと話をしたと読んだが、彼はしていない」と、ロツはメディア対応の場で語った。「彼は右サイドでの私の相棒だから、そういうことは知っていないといけない。彼は違うと言っていた。私の知る限りでは、彼の代理人もアヤックスと話していない」

フェルウェイはKick-offで、こうした報道がどのように生まれたのかを正確に説明している。「ジョルディ・クライフと、彼が連れてきたスカウトのジョエル・ララは、本当にヨーロッパ全体を把握している。彼らは全選手の契約状況を、制限付き移籍金も含めて、ノートPCの中に入れているんだ」

「だから名前が浮上することがあるんだ」と、フェルウェイはファン・ローイをめぐるうわさに言及する。「バルト・ファン・ローイの代理人に電話して、『やあ、彼の契約状況はどうなっている？』となる」

「その後、それが大ごととして扱われる。でも、彼はアヤックスにとってまったく選択肢ではない」と、フェルウェイはうわさを一蹴した。なお、クラブ番記者によれば、クライフとララが保有するその膨大なデータ一覧こそが、ユリアン・ブラントを引き入れることができた理由でもあるという。

「彼らは4月1日の時点ですでにブラントと話し始めていて、彼は次第にアヤックスのプロジェクトを信じるようになっていった。これは本当に軍事作戦のようだったが、いい話があればビッグクラブを出し抜けるということでもある。というのも、最後の最後になってブラントのところに来るクラブもあるが、そのとき彼は『もう少し早く来られなかったの？』と言うからね」