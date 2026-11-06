バレンティン・ドリーセンは、トル・アロコダレがポジションを争うマルコス・レオナルドを称賛したことに大きな疑問を呈している。アヤックスのストライカーは木曜夜、FCミッティランに6-1で勝利した後、ブラジル人選手について語って印象を残したが、ドリーセンによれば、その言葉をあまり重く受け止めるべきではないという。

トルは木曜夜のFCミッティラン戦でも2得点1アシストを記録し、アヤックスの勝利に貢献した。25歳のナイジェリア人選手は、これで16試合12得点4アシストとなったが、試合後は何よりもマルコス・レオナルドのゴールを喜んでいた。ブラジル人選手は70分にトルに代わって出場し、スコアを6-1とした。

試合後、トルはZiggo Sportで、ポジションを争う相手の成功を心から喜んでいると語った。「彼のことがうれしいし、これで自信を深めてくれたらいいですね」とストライカーは話した。「これはチームスポーツです。僕が決められなければ、レオが決めてくれることを願っています」

マイク・フェルウェイはトルの言葉に感銘を受け、本心だと考えている。「これは本気で言っているように見える」と、アヤックスを担当する記者はDe TelegraafのポッドキャストKick-offで述べた。しかし、ドリーセンはそれを一蹴した。「そんな甘い考えはやめろ。まったく本心じゃない」と、この記者は強い口調で反論した。

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それでもフェルウェイは譲らず、トルと実際に何回直接話したことがあるのかとドリーセンに尋ねた。「そんなことはまったく関係ない」とドリーセンは答えた。「私はプロサッカー界をよく知っているし、人間がどういうものかも分かっている」

ドリーセンによれば、プロサッカー選手は誰もが結局、自分自身のキャリアを優先する。「最終的に引退したら、彼らは皆、チームは11の個人企業の集まりだと言うはずだ」と指摘する。「試合に出られなければ、その先のキャリアも築けないし、稼げる金もずっと少なくなる。トルだって同じだ」

フェルウェイは、トルはほかの多くのサッカー選手とは違うように見えるという考えを変えなかったが、ドリーセンは納得しなかった。「今は控えに回ることがないから、こう言えるんだ」と、この記者は強調した。フェルウェイが、トルはおそらくマルコス・レオナルドの成功を願っているものの、自分の立場を犠牲にしてまでではないと述べると、ドリーセンは「私が言いたいのはそれだ。決して自分を犠牲にはしない」と応じた。

続いてドリーセンは、控えに回っても普段はプロらしく振る舞っていた選手の例として、ピエール・ファン・ホーイドンクの名前を挙げた。ただし、彼もベンチでは悔しさをこらえていたという。「彼は、いわば反旗を翻すようなことはしなかった」とドリーセンは振り返る。「トルが反旗を翻すと言っているわけではない。ただ、そういう気持ちがなければプロサッカー選手にもなれない」