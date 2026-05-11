アヤックスの新監督は正式決定か？「1週間前にアヤックスと合意に達していた」

テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは新監督探しに奔走している。ヘンク・スパーン氏によると、アヤックスはジローナ監督ミチェルとの合意に達しており、発表は近いという。

コラム「スパーンが点をつける」では、選手ではなくミゲル・アンヘル・サンチェス・ムニョス（ミチェル）に8点をつけた。

金曜の電話で「ミチェルは1週間前にアヤックスと合意した」と聞いたという。ただし「確認はできていない」と留保も付け加えている。

スパーンはこの50歳の監督に好感を抱いているが、ミシェル攻撃的なゴールキーパーを好むと指摘。現在のメンバー構成を考えると、コラムニストとしては懸念材料だという。

「彼は攻撃に参加するGKを好む。敬意は持つが、パエスは合わないと考えた」と結んだ。

ミチェルは先週からアヤックス行きが噂されており、移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノもジローナが後任を探していると伝えている。

ミチェルは17シーズンプレーしたラヨ・バジェカーノを率い、ラ・リーガ昇格を果たした。2020年にはウエスカ、2022年にはジローナでも昇格を達成。 ジローナでは昨季チャンピオンズリーグ出場権を獲得したが、今季は降格圏の1ポイント上に沈む。月曜夜のバジェカーノ戦は必須の試合だ。