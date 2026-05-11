テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは新監督探しに奔走している。ヘンク・スパーン氏によると、アヤックスはジローナ監督ミチェルとの合意に達したという。同氏は『ヘット・パロール』紙のコラムでそう述べた。

コラム「スパーンが点をつける」では、今回はアヤックスの選手ではなく、ミゲル・アンヘル・サンチェス・ムニョス（通称ミチェル）に8点をつけた。

金曜の電話で「ミチェルは1週間前にアヤックスと合意した」と聞いたという。ただし「確認はできていない」とも述べている。

スパーンはこの50歳の監督に好感を抱いているが、ミシェル攻撃的なゴールキーパーを好む点には懸念を示す。

「彼は監督として攻撃に参加するGKを好む。私はすぐにそのタイプのGKのことを思い浮かべ、敬意を込めて言うが、パエスの名前を候補から外した」とスパーンは結論づけた。

ミチェルは先週からアヤックス移籍が噂されており、移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノもジローナが後任を探していると伝えている。

ミチェルは17シーズンプレーしたラヨ・バジェカーノを率い、ラ・リーガ昇格を果たした。2020年にはウエスカ、2022年にはジローナでも昇格へ導いた。 ジローナでは昨季チャンピオンズリーグ出場権を獲得したが、今季は降格圏の1ポイント上に沈んでいる。月曜夜のバジェカーノ戦は必須の試合だ。