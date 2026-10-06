ダニ・カルバハルは、近くスペインのピッチに戻る可能性が高い。右サイドバックの同選手はこの夏、レアル・マドリーとの契約が満了となったが、いまだ新天地は決まっていない。だが、MARCAによれば、その状況はまもなく変わるという。

スペイン紙は火曜日、カルバハルがヘタフェと交渉中だと報じた。この数カ月、カルバハルは個別調整を続け、自身の将来についてじっくり考えてきたという。

ヘタフェは経験豊富な選手を熱心に探している。そこでマドリードのクラブは、34歳のDFをできるだけ早く確保したいと考えている。

この契約はまだ詳細を詰める必要があり、最大の障害となっているのはラ・リーガの経営管理だ。というのも、カルバハルのレアル・マドリー時代の給与は非常に高く、ヘタフェの上限はごく低いからだ。

カルバハルがマドリー時代とほぼ同額を受け取ることはないにせよ、この契約にはラ・リーガの承認が必要となる。

もしヘタフェがカルバハルの獲得に成功すれば、同選手は今年後半にヨハン・クライフ・アレナでプレーする可能性がある。12月17日には、アヤックスとのカンファレンスリーグの一戦が予定されている。

カルバハルはレアル・マドリーのトップチームで通算450試合以上に出場した。スペイン王者に4度輝き、チャンピオンズリーグのトロフィーも6度掲げている。