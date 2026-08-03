多くのアムステルダム市民がすでにアヤックスの今夏の移籍市場に舌鼓を打っている一方で、ジョルディ・クライフはまだまったく満足していない。この夏、さらに5人の選手が加わると、マイク・フェルヴァイ氏が『Kick-off』ポッドキャスト（『De Telegraaf』）で主張している。

「アヤックスはすでに新戦力を大量に引き入れているが、本当にあと5人は来る」と、フェルヴァイ氏は話し始めた。これに対し、ポッドキャストのスタジオでは即座に完全な驚きの反応が返ってきた。「そう、あと5人だ」とフェルヴァイ氏は断言した。

「給与面はまだ問題になり得る。だからこそ、本当に選手を放出しなければならない」と、このアヤックス番記者は注釈を加えた。「アイントホーフェンやロッテルダムでは『どうしてそんなことが可能なんだ？』と言われている。でも、ステウル、アクポム、マンスフェルク、フィッツ＝ヒムの売却によって、アヤックスは単純に3900万ユーロを手にしているんだ。」

「そして複数のフリー移籍の選手やレンタルという形によって、支出は“まだ”3040万ユーロにとどまっている。」こうしてアヤックスは、ボルシア・ドルトムント退団後にフリーとなっていたユリアン・ブラントの加入という驚きの補強も実現させた。ドイツ代表48試合出場のブラントは、2029年半ばまでの契約にサインしている。

「フリー移籍の選手は、しばしば給与面での補償を求めるものだ」とフェルヴァイ氏は指摘する。「だからブラントもかなり稼ぐだろう。ただ、高額な給与を受け取っていた選手も大勢去った。ヤロシュ、冨安、ベグホルスト、そしてヘンダーソンもそうだ。」

現在、複数の大物選手がアヤックスに加わっていることで、クラブは給与面で再び“リスク”を抱えていると、フェルヴァイ氏は言う。だが、ミカ・ゴッツのパリ・サンジェルマン移籍が、その解決策になる見通しだ。「これは本当に実現するはずだ。ゴッツはすでに個人合意に達しているから、通常ならうまくいく。そうなれば、突然さらにおよそ6000万ユーロが入ってくることになる。」

この予算があれば、アヤックスはさらに5人の選手を獲得できるとフェルヴァイ氏は見ている。その1人目は間違いなくマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンになるだろう。この移籍は、フェルヴァイ氏によれば、今後数日以内、早ければ数時間以内にも発表されるという。また、新たなアンカー役が必要であることも公然の事実であり、その理想的な候補がエドソン・アルバレスだ。