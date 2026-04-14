アヤックスの名前が再び浮上：「まずはそこへ行き、その後アトレティコ・マドリードへ」

エティエンヌ・ヴァッセンは、FCフローニンゲンのGKとして22歳のチームメイト、スティエ・レシンクを高く評価している。彼はレシンクがまずアヤックスに移籍し、将来的に欧州トップレベルでプレーすると予測する。

ヴァッセンはポッドキャスト『Matchday』で「レシンクは5年後には確実にトップクラブにいる」と断言。まずアヤックスへ移籍し、そこからさらに飛躍すると予測した。

海外移籍については「スペイン、たとえばアトレティコ・マドリードがいいよ」と笑顔で助言した。

レシンクは今冬アヤックスへの移籍が噂されたが実現せず、現在は前十字靭帯の怪我から回復中。今夏に新天地へ移るかは不透明だ。

レシンクは2027/28シーズンまでフローニンゲンと契約しており、 Transfermarktの推定市場価値は700万ユーロ。

最後に、レシンクはヴァッセンが5年後にどこでプレーしているか聞かれると「あと8年くらいは続けるだろう。でも、もう少し体のケアをした方がいい」と笑った。

「でも5年後には海外でプレーしているはず」と予言し、「メキシコかサウジアラビアに行って大金を稼ぐだろう。それが彼の望みだから」と冗談交じりに語った。