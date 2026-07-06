アヤックスの合宿からある選手が不在、ファンは理由を知らない。

アヤックスはガルデレンでの合宿メンバーを発表したが、2人の選手が不在だ。

新任のミチェル監督はGK3人を連れて行く。ヨエリ・ヘールケンス、マーテン・パエス、ポール・レヴァーソンだ。

DFはルーカス・ローザ、アントン・ガエイ、オーウェン・ワインダル、カイオ・エンリケ、ユーリ・レーゲール、ユーリ・バアス、アーロン・ボウマン、ディース・ヤンセ。

中盤にはオスカー・グルーク、ダヴィ・クラッセン、ジョーティ・モキオ、キアン・フィッツ・ジム、ショーン・ステール、アブデラ・ウアザネ、モハメド・アブダラが名を連ねる。

マヘル・カリゾ、ミカ・ゴッツ、オリバー・エドヴァーセン、ドン・アンジェロ・コナドゥ、スティーブン・ベルグイス、ジナイロ・ジョンソン、ファレル・ナッシュが得点を狙う。

目立つのはカスパー・ドルベルグとラヤン・ブニダの欠場だ。ドルベルグにはFCミッティランの興味が報じられているが、ブニダの不在の方が注目されている。

XやInstagramではファンが「なぜブニダが同行しないのか」と疑問を投稿し、負傷説も流れている。

さらに、W杯組も全員不在で、彼らは後日代表に合流する。アフメトカン・カプランも不在で、アヤックスはトラブゾンスポルと移籍交渉中だ。

アヤックスは金曜にガルデレンでAEKラルナカと対戦し、その後アムステルダムでVfLボーフム、オリンピアコス、バーンリーと親善試合を行う。