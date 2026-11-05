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Rian Rosendaal
翻訳者：

アヤックスの先発布陣：FCミッティラン戦でユーリ・バースが中盤に上がる

ミッティラン 対 アヤックス
ミッティラン
アヤックス
UEFAカンファレンスリーグ

アヤックスは木曜日に行われるカンファレンスリーグのFCミッティラン戦を、複数の選手を欠いて迎える。ミチェル・サンチェス監督は、18時45分にキックオフするデンマークでのアウェー戦に向け、強力な先発メンバーを組むために頭を悩ませている。 

水曜日、ソフィアン・アムラバト、ユリアン・ブラント、ヴィクトル・ツィガンコフ、アントン・ガーエイがアヤックスを欠場することが明らかになった。シモン・アディングラ、カスパー・ドルベリ、イヴ・ビスマも出場できない。 

MCHアレナでは、マルク・テア・シュテーゲンがゴールを守る。サイドバックは右にルーカス・ローザ、左にオーウェン・ワインダル。ミッティラン戦ではティロ・ケーラーとディエス・ヤンセがアヤックスの守備の中央を担う。

欠場者が多い中盤の人選は、ミチェル監督にとって難題だ。今回は主将デイヴィ・クラーセンとジョルシー・モキオに加え、守備陣からユーリ・バースが一列上がってプレーする。 

ベルフハイスはこれまでに数回途中出場しているが、右ウイングではアブデラ・ウアザンが先発する。アムステルダムから乗り込むアヤックスの前線では、トル・アロコダレが最前線のターゲットを務め、オスカル・グルーフが左サイドでプレーする。 

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アヤックスはAZに1-0で勝利し、木曜日に向けた良い予行演習となった。ミッティランはFCノアシェランとの激しい一戦を3-2で制し、デンマーク・スーペルリーガで追うFCコペンハーゲンに2ポイント差をつけて首位に立っている。

FCミッティランの先発メンバー：バッカー、クリステンセン、ディアオ、ベック、バク、ヴェーチェン、カスティージョ、ビリング、ヨハネセン、エティム、チョ・ギュソン。 

アヤックスの先発メンバー：テア・シュテーゲン、ローザ、ケーラー、ヤンセ、ワインダル、クラーセン、バース、モキオ、ウアザン、トル、グルーフ。

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