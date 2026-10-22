アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグでアタランタと対戦する。ミチェル・サンチェス監督は、21時に始まるこの欧州の一戦に向け、ホームチームの先発メンバーを発表した。

木曜日のゴールを守るのはマルク・テア・シュテーゲン。右サイドバックにはルーカス・ローザが入る。左サイドバックは引き続きオーウェン・ワインダルが務め、ユーリ・バースとアーロン・バウマンがアヤックスの守備の中央を担う。

FCフローニンゲン戦と同様に、中盤はソフィアン・アムラバト、ジョルティ・モキオ、デイヴィ・クラーセンで構成される。ただし、前回はクラーセンが実際には下がり気味の右ウイングとしてプレーした。

アヤックスの前線にはユリアン・ブラント、マルコス・レオナルド、オスカル・グルークが並ぶ。このため、ヴィクトル・ツィガンコフ、アブデラ・ウアザン、トル・アロコダレらはベンチからのスタートとなる。

つまりミチェル監督は、フローニンゲンに2-5で勝利したリーグ戦から先発メンバーを1カ所変更した。ディース・ヤンセに代わってバースが出場する。

アヤックスは先週、カンファレンスリーグ初戦でハイドゥク・スプリトに敵地で2-1と敗れた。一方のアタランタはパフォスFCに3-1で勝利している。

アヤックスの先発メンバー：テア・シュテーゲン、ローザ、バウマン、バース、ワインダル、アムラバト、クラーセン、モキオ、ブラント、レオナルド、グルーク。

アタランタの先発メンバー：カルネセッキ、ベッラノーヴァ、クリステンセン、オブリッチ、ザッパコスタ、ガエターノ、エデルソン、エルマス、デ・ケテラーレ、ザレフスキ、スカマッカ。