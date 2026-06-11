ハンス・ファン・デル・ゼー氏は、リサンドロ・マルティネスとアントニーのマンチェスター・ユナイテッド移籍でアヤックスから数百万ユーロを受け取るスカウト会社GICを批判した。同氏はアヤックス元チーフスカウトで、GICが両選手の獲得に役割を果たしていないと主張している。

これはアムステルダム高裁がGICの主張を認めた直後の発言で、同社は2022年の2選手の移籍に伴う報酬約200万ユーロと法定利息を受け取る権利があると判断された。

番組『Vandaag Inside Oranje』でファン・デル・ゼー氏は驚きを隠せず、「両選手ともアヤックスが自らスカウトし評価した」と語った。特にアントニーについては「自分が最も深く関わった」と強調した。

「間違いなく我々が発見した。アントニーについては誰よりも私が多く観ていた」と語った。

それでも裁判ではGICが勝訴し、判決理由で「アヤックスが契約書に署名した」と指摘された。

ファン・デル・ゼーは「彼らは権利があると主張している。今回また300万ユーロを受け取った。前回は500万ユーロだった。アヤックスにとってはすべて無駄な出費だ」と嘆いた。

元チーフスカウトは、当時GICがクラブに関与し始めた経緯を説明する。同社は選手権を持たず、単に南米の有望選手60人のリストをアヤックスに提供していただけだという。「彼らは選手を保有していない。ただオーバーマースに『南米人60人のリスト、いわば影のチームだ』と持ちかけただけだ」

当時、スカウト部門は契約の存在を知らなかったという。「彼らは『マーク、この契約に費用はかからない。だが我々の選手を獲得したら交渉する』と言った。内容は不明だが、マークは署名しただろう。訴訟に勝つにはそれが必要だからだ。我々スカウトは全く知らなかった」と語った。

彼はGICがマルティネスとアントニーの獲得に関与していないと主張する。「2人とも独自の代理人がいた。GICは全く関与していない。それが驚くべき点だ」

ファン・デル・ゼー氏は2007年から2024年までアヤックスに勤務し、昨年引退した。