アヤックスは木曜日、シェルボーンFC相手に低調な試合内容に終始したものの、意外な2-2の引き分けにもかかわらず、カンファレンスリーグのプレーオフ進出を決めた。デイリー・ブリントは、自身が出場しなかった後半の内容が悪かったにもかかわらず、アヤックスについてまったく心配していない。

アヤックスはダブリンでユリアン・ブラントのゴールにより先制した。気迫あふれるアイルランド勢は持てる力を尽くして戦い、同点に追いついた。アムステルダムのチームは警戒したように見えたが、アントン・ガーエイの1-2の後、シェルボーンは再び追いついた。低調な後半、アヤックスは3度目の勝ち越しに成功できなかった。

「僕たちは優位に進めていたけど、彼らが見せる戦いぶりに一部の場面で気圧されてしまった」とブリントはZiggo Sportに語った。「そこはもっと落ち着いてボールをつなぎ、三角形を作って、落ち着きを見つけて、立て直して、そこからまた攻撃に持ち込まないといけない。今は彼らに、まだ何かを得られるかもしれないという希望を与えてしまった。そういう感覚は相手に与えたくない」

そこでブリントは、アヤックスのパフォーマンスは懸念材料かと問われた。「何を心配するの？」とベテランは答えた。「いや、まったくそんなことはない。むしろチームとして、僕たちがどんな指針を持っているかを示せていると思う。プレーはずっと前向きで、ずっと攻撃的になっているし、もちろん、この監督とは始まったばかりだ。すぐにすべてが順調に回るわけではない」

「こういう良くない試合も、これが最後というわけではない。でも大事なのは、そこから学ぶこと、毎試合成長すること、毎回のトレーニングで成長しようとすることだ。そして2試合を通してしっかり勝ち抜いたと思う。シーズンの終わりに、もしかしたらカンファレンスリーグで上まで進んでいれば、もう誰もこの試合のことなんて話していないはずだ」

「内容が良くなくても試合に勝つのは、一つのクオリティーだ。それを僕たちは2試合でやってのけた」とブリントは締めくくった。先週の第1戦でシェルボーンに対して乏しい内容ながら3-1で勝利した後、このトルカ・パークではユリアン・ブラントとガーエイが得点を挙げたが、驚くべきことにそれでも勝利には十分ではなかった。

ブリントは、アヤックスのサポーターが勝利を期待していたことを理解している。「僕たちは勝つためにここへ来たし、2-2は望んでいた結果ではない。後半は、コーナーで受けたキックのせいでほとんどマッサージベッドの上にいたから、後半はあまり見られなかった」とブリントは話したが、自身の『身体的な不調』についてそれ以上は語らなかった。