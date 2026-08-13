アヤックスは木曜日、シェルボーンFC相手に低調な試合内容に終始したものの、意外な2-2の引き分けにもかかわらずカンファレンスリーグのプレーオフ進出を決めた。後半の出来の悪さにも、そして自身はその後半に出場していなかったにもかかわらず、デイリー・ブリントはアヤックスについてまったく心配していない。

アヤックスはダブリンでユリアン・ブラントのゴールによって先制した。気迫あふれるアイルランド勢は持てる力を出し切って戦い、同点に追いついた。アムステルダムのクラブは警戒したように見えたが、アントン・ガーイの1-2のあと、シェルボーンは再び追いついた。低調な後半、アヤックスは3度目の勝ち越し点を奪うことができなかった。

「僕たちが主導権を握っていたけど、相手が見せる闘争心に一部の場面で気圧されてしまった」とブリントはZiggo Sportで語った。「そこはもっと落ち着いてボールを動かして、三角形を作って、落ち着きを見つけて、立て直して、そこからまた攻撃につなげないといけない。今回は相手に、まだ何かを得られるかもしれないという希望を与えてしまった。そんな感覚は相手に持たせたくない」

続いてブリントは、アヤックスのこのパフォーマンスが懸念材料になるかどうかを問われた。「何を心配するの？」とベテランは答えた。「いや、まったくない。むしろチームとして、僕たちがどんな指針を持っているのかを示していると思う。サッカーはずっと前向きで、ずっと攻撃的になっているし、もちろん、この監督とはまだ始まったばかりだ。いきなりすべてが順調に進むわけではない」

「僕たちが内容の良くない試合をするのも、これが最後ではないはずだ。でも大事なのは、そこから学ぶこと、そして毎試合成長し、毎回のトレーニングでも成長しようとすることだと思う。2試合を通してしっかり勝ち上がっているわけだし、シーズンの終わりにカンファレンスリーグでいいところまで行けていれば、もう誰もこの試合については話さないだろう」

「良いプレーができていなくても試合に勝つのは、一つのクオリティーだ。それを僕たちは2試合でやってのけた」とブリントは締めくくった。先週の第1戦でシェルボーンに3-1で辛勝したあと、トルカ・パークではユリアン・ブラントとガーイがゴールを決めたが、それでも勝利には意外にも十分ではなかった。

ブリントは、アヤックスのサポーターが勝利を期待していたことも理解している。「僕たちは勝つためにここへ来たし、2-2は望んでいた結果ではない。後半は、コーナーで受けた蹴りのせいでほとんどマッサージテーブルの上にいたから、後半はあまり見ていない」とブリントは話したが、自身の「身体的な不調」についてそれ以上は踏み込まなかった。