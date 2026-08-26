アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグのプレーオフで再びFCシオンと対戦する。 Voetbalzoneは、1週間前にスイスで2-4の勝利を収めた際と同じスタメンを予想している。アムステルダムでの一戦は20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ヨハン・クライフ・アレナでは、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。アントン・ガーイが右、カイオ・エンヒキが左で、アヤックスの両サイドバックを務める。アーロン・ボウマンとヨウリ・バースがアムステルダムの守備陣の中央を形成する。デイリー・ブリントはまだプレーできる状態まで回復していない。

アヤックスの中盤では、ヨウリ・レヘールが試合のコントロールを担う。デイフィ・クラッセンと、最近加入したユリアン・ブラントが前線とのつなぎ役を務める。

アヤックス退団が認められる見通しのスティーヴェン・ベルフハイスは、シオン戦で右ウイングとして先発する。左ウイングはオスカル・グルーフで、ホームのアヤックスではマルコス・レオナルドが再び最前線に入る。つまり、カスパー・ドルベリは今回もベンチスタートとなる。

アヤックスは先週、スイスの地で2-4の勝利を収めた。ミチェル監督率いるチームにとって、カンファレンスリーグ本戦は目前に迫っている。ただ、シオンを過小評価することはできない。

アヤックス予想スタメン: テア・シュテーゲン；ガーイ、ボウマン、バース、カイオ・エンヒキ；レヘール、クラッセン、ブラント；ベルフハイス、マルコス・レオナルド、グルーフ。