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アヤックスは日曜日、フリーデンロテライ・エールディビジの再開初戦でADOデン・ハーグをホームに迎える。ミチェル・サンチェス監督は先発の数カ所を変更する見込み。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は14時30分開始、ESPN 3で生中継される。

アヤックスのゴールを守るのはマルク・テア・シュテーゲン。アントン・ガーエイはコンディションを取り戻したが、右サイドバックではルーカス・ローザが先発する。チロ・ケーラーはセンターバックに復帰し、アーロン・バウマンとコンビを組む。左サイドバックは今回もオーウェン・ワインダルだ。

ソフィアン・アムラバトは先発できる状態にある。デン・ハーグからの来訪者を迎える一戦では、ユーリ・バースとダフィ・クラーセンがアヤックスの中盤を構成する。ユリアン・ブラントはまだ先発できる状態ではない。

前線では、アブデラ・ウアザンが左サイドに戻るため、オスカル・グルークが右サイドに移る。このウイングは先週、代表初ゴールを決め、モロッコをアフリカネーションズカップ本大会に導いた。アヤックスのセンターフォワードは今回もトル・アロコダレが務める。

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アヤックスはFCトゥウェンテに2-1で勝利して代表戦期間に入るかと思われた。しかし、終了間際にトゥウェンテにPKが与えられ、エンスヘデで勝ち点を取りこぼした。

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ADOは2週間前にスパルタ・ロッテルダムを3-1で下し、現在は17位につける。新監督のマウリス・ステインは、2023年に数カ月間指揮を執ったアヤックスに戻ってくる。

アヤックスにとって、さまざまな面で重要な1週間となる。木曜日にはカンファレンスリーグでFCトゥーンと対戦し、翌週の日曜日にはフェイエノールトとの「デ・クラシケル」が控える。

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アヤックスの予想先発：テア・シュテーゲン、ローザ、バウマン、ケーラー、ワインダル、バース、アムラバト、クラーセン、グルーク、トル、ウアザン。