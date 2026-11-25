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アヤックスは木曜日、FCトゥーンとのホームゲームでカンファレンスリーグの戦いを再開する。日曜日にフェイエノールトとの「デ・クラシケル」が控えるため、ミチェル・サンチェス監督は先発メンバーを複数変更する。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は18時45分にキックオフし、Ziggo Sport Selectで生中継される。

重要な一週間を迎えたアヤックスでは、ADOデン・ハーグ戦で先発を外れたマルク・テア・シュテーゲンが再びゴールを守る。右サイドバックはルーカス・ローザ、左サイドバックはオーウェン・ワインダル。センターバックはティロ・ケーラーとアーロン・バウマンが務める。

イヴ・ビスマに出場資格がないため、ユーリ・バースが中盤に上がる。主将デイヴィ・クラーセンとソフィアン・アムラバトが、ホームチームの中盤を構成する。

右ウイングではラヤン・ブニダがミチェル監督からチャンスを与えられる。最前線のマルコス・レオナルドにも再びアピールの機会が訪れる。左サイドからのチャンスメークはオスカル・グルークが担う。

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スペイン人指揮官は水曜日の記者会見で、ユリアン・ブラントとアントン・ガーエイは90分間のプレーを2試合続けてこなせないと語った。そのため、両選手は日曜日のフェイエノールトとの大一番に向けて温存される。ヨルティ・モキオは負傷により、しばらく起用できない。

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アヤックスは日曜日、ADOを3-0で難なく下した。これにより、フリエンデンロテライ・エールディヴィジで首位PSVとの勝ち点差はわずか1となっている。

FCトゥーンはスイスリーグで9位の中位に位置する。先週末は2位ヤングボーイズに2-3で惜敗した。

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アヤックスの予想先発：テア・シュテーゲン、ローザ、ケーラー、バウマン、ワインダル、アムラバト、クラーセン、バース、ブニダ、レオナルド、グルーク。