アヤックスは今週日曜日、FCトゥウェンテを相手に6連勝を狙う。焦点は、ユリアン・ブラントがエンスヘデでの一戦に間に合うかどうかだ。フロルシュ・フェステでのキックオフは14時30分。試合はESPN 1で生中継される。

ミチェル・サンチェス監督はトゥウェンテ戦でも、右サイドバックにルーカス・ローザ、左サイドバックにオーウェン・ワインダルを起用する。ティロ・ケーラーに代わってアーロン・バウマンが入り、もう一人のセンターバックはディース・ヤンセが務める。

ソフィアン・アムラバトの負傷により、アヤックスではユーリ・バースが再び中盤に上がる。ジョルティ・モキオとユリアン・ブラントがアヤックスの中盤を構成する。ブラントはFCミッティラン戦を欠場したが、ミチェル監督は早くから、ドイツ人選手の早期復帰に期待を示していた。

「ユリアンは常に良い選択肢だ。我々にとって重要な選手でもある。日曜日を見据え、選手たちの回復具合を見て最終的に判断する」と、スペイン人指揮官は金曜日の会見で語った。

主将のダヴィ・クラーセンは下がり目の右ウイングで先発し、左サイドにはアブデラ・ウアザンが入る。得点を重ねているトル・アロコダレが、アヤックスの前線中央で攻撃の起点となる。

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アヤックスにとっては、AZ戦の1-0の勝利と、ミッティラン戦での1-6の圧勝を収めた良い1週間となった。一方のトゥウェンテも、カンファレンスリーグでパフォスに3-1で勝利し、自信を深めた。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン、ローザ、バウマン、ヤンセ、ワインダル、バース、モキオ、ブラント、クラーセン、アロコダレ、ウアザン。