アヤックスは今週日曜、FCトゥウェンテを相手に6連勝を狙う。焦点は、ユリアン・ブラントがエンスヘデでの一戦に間に合うかどうかだ。フロルシュ・フェステでのキックオフは14時30分。試合はESPN 1で生中継される。

ミチェル・サンチェス監督はトゥウェンテ戦でも、右サイドバックにルーカス・ローザ、左サイドバックにオーウェン・ワインダルを起用する。アーロン・バウマンがティロ・ケーラーに代わり、もう一人のセンターバックはディース・ヤンセが務める。

ソフィアン・アムラバトの負傷により、アヤックスではヨーリ・バースが再び中盤に上がる。ヨルティ・モキオとユリアン・ブラントが中盤を構成する。ブラントはFCミッティラン戦を欠場したが、ミチェル監督はドイツ人選手の早期復帰に期待を示していた。

スペイン人指揮官は金曜日の取材対応で、「ユリアンはいつでも有力な選択肢だ。私たちにとって重要な選手だからね。日曜日を見据え、選手たちの回復具合を見たうえで最終的に判断する」と語った。

主将のダヴィ・クラーセンは下がり目の右ウイングで先発し、左サイドにはアブデラ・ウアザネが入る。得点を重ねているトル・アロコダレが、アヤックスの前線中央で攻撃の起点となる。

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アヤックスにとっては、AZに1-0で勝利し、ミッティランを1-6で圧倒した好調な一週間となった。一方のトゥウェンテも、カンファレンスリーグでパフォスに3-1で勝利し、自信を深めた。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン；ローザ、バウマン、ヤンセ、ワインダル；バース、モキオ、ブラント；クラーセン、アロコダレ、ウアザネ。