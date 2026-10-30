アヤックスは土曜日、フリエンデンロテライ・エールディビジの注目カードでAZをホームに迎える。フットバルゾーンは、ミチェル・サンチェス監督がアヤックスの強力なメンバーを選ぶと予想している。試合は21時にキックオフし、ESPN 2で生中継される。

ダレイ・ブリントはスパルタ・ロッテルダム戦の終了間際に途中出場し、AZ戦でも出場可能だが、先発はしない見込みだ。コンディションを取り戻したスティーブン・ベルフハイスも同様。一方、カイオ・エンリケ、カスパー・ドルベリ、アントン・ガーエイ、シモン・アディングラ、オリヴァー・エドヴァルセンは起用できない。

ゴールマウスにはマルク・テア・シュテーゲンが立ち、右サイドバックにはルーカス・ローザが先発する。アーロン・バウマンがセンターバックに復帰し、ユーリ・バースは左サイドバックから守備の中央に移る。左サイドではオーウェン・ワインダルが先発する。

アヤックスの中盤にサプライズはない。ジョルティ・モキオとソフィアン・アムラバトがバランスと試合のコントロールを担い、ユリアン・ブラントが中盤とホームチームの攻撃陣をつなぐ。

主将のデイヴィ・クラーセンは再び右ウイングで起用され、ヴィクトル・ツィガンコフが外れる。トル・アロコダレとアブデラ・ウアザンが、AZ戦でミチェル監督率いるチームの前線を構成する。

アヤックスはスパルタに苦戦の末、2-1で勝利して自信を深めた。一方のAZは雪辱を期す。先週はホームでFCトゥウェンテに0-2で敗れ、終盤に手痛い一撃を受けた。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン；ローザ、バウマン、バース、ワインダル；モキオ、アムラバト、ブラント；クラーセン、アロコダレ、ウアザン。