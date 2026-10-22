アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグでアタランタと対戦する。ミチェル・サンチェス監督は、日曜日にFCフローニンゲンを2-5で下した試合から先発メンバーを数人変更すると、『Voetbalzone』が予想している。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は21時にキックオフを迎え、Ziggo Sport Selectで生中継される。

ステーフェン・ベルフハイスとデイリー・ブリントは練習に復帰したが、アタランタ戦には出場できない。アントン・ガーエイ、シモン・アディングラ、カイオ・エンリケ、オリバー・エドバルセンも負傷からの回復途上にある。

木曜日はマルク・テア・シュテーゲンがゴールを守り、ティロ・ケーラーが右サイドバックに復帰する。左サイドバックは引き続きオーウェン・ワインダルが務め、アヤックスの守備の中央にはユーリ・バースとアーロン・バウマンが入る。

アヤックスの中盤ではソフィアン・アムラバトが守備のバランスを担う。フローニンゲン戦で引いた位置の右ウイングを務めたデイヴィ・クラーセンも先発し、ユリアン・ブラントが中盤から攻撃に推進力をもたらす役割を担う。

前線の右サイドではヴィクトル・ツィガンコフに代わってオスカル・グルーフが起用され、左サイドではアブデラ・ウアザンが先発する。アタランタ戦の最前線には、マルコス・レオナルドに代わってトル・アロコダレが入る。

アヤックスはフローニンゲンでの大勝で自信を深めた。一方、アタランタは日曜日のACミラン戦で力強く盛り返したものの、最終的にはサン・シーロを3-2の敗戦で後にした。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン；ケーラー、バース、バウマン、ワインダル；ブラント、アムラバト、クラーセン；グルーフ、トル、ウアザン。