アヤックスは土曜日、ホームでNECを迎えてエールディビジを再開する。ミチェル監督は負傷者を多数抱えており、布陣の変更を余儀なくされている。ヨハン・クライフ・アレナで行われる一戦は21時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ミチェル監督は負傷のため、アントン・ガーイェイ、カイオ・エンヒキ、ダレイ・ブリント、ステーフェン・ベルフハイス、カスパー・ドルベリを起用できない。シモン・アディングラとイヴ・ビスマは土曜日にデビューする可能性があると、スペイン人指揮官は会見の場で明かした。アーロン・ボウマンは負傷から回復し、再びプレー可能となっている。

NEC戦ではマルク・テル・シュテーゲンがゴールマウスを守る。ルーカス・ローザが右、オーウェン・ワインダルが左のサイドバックに入り、ティロ・ケーラーとユリ・バースがアムステルダムの守備陣中央を形成する。

アヤックスの中盤にサプライズはない。そのため、エールディビジ再開戦ではヨルティ・モキオ、デイヴィ・クラーセン、ユリアン・ブラントが先発する見込みだ。

ベルフハイス不在のため、前線右ではヴィクトル・ツィガンコフにチャンスが回ってくる。左にはオスカル・グルーフが入り、ホームチームではトル・アロコダレが最前線のストライカーとして先発する。

アヤックスは上位陣に食らいつくためにも勝利が必要だ。さらに、木曜日に控えるカンファレンスリーグのハイドゥク・スプリト戦を見据えても、良い前哨戦にしたいところだ。

アヤックス予想スタメン: テル・シュテーゲン；ローザ、ケーラー、バース、ワインダル；モキオ、クラーセン、ブラント；ツィガンコフ、アロコダレ、グルーフ。