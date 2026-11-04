アヤックスは木曜日のカンファレンスリーグ、ミッティランとのアウェー戦で多くの選手を欠く。ミチェル・サンチェス監督は強力な先発メンバーを組むため、頭を悩ませることになる。デンマークで行われる一戦は18時45分にキックオフされ、Ziggo Sport Selectで生中継される。

水曜日、ソフィアン・アムラバト、ユリアン・ブラント、ヴィクトル・ツィガンコフ、アントン・ガーエイが木曜日の試合を欠場することが明らかになった。シモン・アディングラ、カスパー・ドルベリ、イヴ・ビスマも出場できない。一方、スティーヴン・ベルハイスとダレイ・ブリントはコンディションを取り戻しており、ベルハイスには先発の可能性がある。

MCHアリーナではマルク・テア・シュテーゲンがゴールを守る。右サイドバックにはルーカス・ローザ、左にはオーウェン・ワインダルが入る。アーロン・ボウマンとユーリ・バースが、ミッティラン戦でアヤックスの守備の中央を担う。

欠場者が多い中盤では、ミチェル監督は人選に頭を悩ませる。キャプテンのダヴィ・クラーセンとジョルシー・モキオに加わるのは、スペイン人指揮官の下で普段は左ウイングとして起用されるオスカル・グルーフだ。

これまで数回途中出場しているベルハイスは、今回は先発する。アムステルダムから訪れるアヤックスでは、トル・アロコダレが最前線のターゲットを務め、アブデラ・ウアザンが左からプレーする。

アヤックスはAZに1-0で勝利し、木曜日の試合に向けて良い最終調整ができた。ミッティランはFCノアシェランとの激戦を3-2で制し、スーペルリーガでは追うFCコペンハーゲンに勝ち点2差をつけて首位に立っている。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン、ローザ、ボウマン、バース、ワインダル、モキオ、クラーセン、グルーフ、ベルハイス、トル、ウアザン。