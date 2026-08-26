アヤックスの予想スタメン：木曜日のFCシオン戦ではこのFWが先発へ

アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグのプレーオフで再びFCシオンと対戦する。『Voetbalzone』は、1週間前にスイスで2-4の勝利を収めた時と同じ先発メンバーになると予想している。アムステルダムでの一戦は20時00分にキックオフし、ESPN 1で生中継される。

ヨハン・クライフ・アレナでは、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。アントン・ガーイが右、カイオ・エンヒキが左で、アヤックスの両サイドバックを務める。アーロン・ボウマンとユリ・バースがアムステルダム勢の最終ライン中央を形成する。デイリー・ブリントは、まだ出場できるコンディションにはない。

アヤックスの中盤では、ユリ・レーへールがゲームのコントロールを担う。ダフィ・クラーセンと、最近加入したユリアン・ブラントが前線とのつなぎ役を務める。

アヤックス退団が認められそうなスティーブン・ベルフハイスは、シオン戦で右ウイングとして先発する。左ウイングにはオスカル・グルーフが入り、ホームのアヤックスではマルコス・レオナルドが再び最前線に入る見込みだ。したがって、カスパー・ドルベリは今回もベンチスタートとなる。

アヤックスは先週、スイスの地で2-4の勝利を収めた。ミチェル監督率いるチームにとって、カンファレンスリーグのリーグフェーズ進出は目前だが、シオンを軽視することはできない。

アヤックスの予想先発：テア・シュテーゲン；ガーイ、ボウマン、バース、カイオ・エンヒキ；レーへール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、マルコス・レオナルド、グルーフ。