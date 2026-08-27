アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグ予選プレーオフで再びFCシオンと対戦する。 Voetbalzoneは、1週間前にスイスで2-4の勝利を収めた時と同じ先発メンバーを予想している。アムステルダムでの一戦は20時キックオフで、Ziggo Sportが中継する。

ヨハン・クライフ・アレナでは、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールマウスを守る。アヤックスの両サイドバックは、右にアントン・ガーイ、左にカイオ・エンヒキ。アーロン・バウマンとヨウリ・バースがアムステルダム勢の最終ライン中央を組む。デイリー・ブリントは、まだ試合に出場できるコンディションには達していない。

アヤックスの中盤では、ヨウリ・レーへールがコントロール役を担う。ダフィ・クラーセンと、最近加入したユリアン・ブラントが前線とのつなぎを担当する。

アヤックス退団が認められる見込みのスティーブン・ベルフハイスは、シオン戦で右ウイングとして先発する。左ウイングにはオスカル・グルーフが入り、ホームのアヤックスではマルコス・レオナルドが再び最前線に入る。つまり、カスパー・ドルベリは再びベンチスタートとなる。

アヤックスは先週、スイスの地で2-4の勝利を収めた。そのため、ミチェル監督率いるチームにとってカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出は目前に迫っているが、シオンを過小評価することはできない。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、バウマン、バース、カイオ・エンヒキ；レーへール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、マルコス・レオナルド、グルーフ。