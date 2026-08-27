アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグのプレーオフで再びFCシオンと対戦する。Voetbalzoneは、1週間前にスイスで2-4の勝利を収めた試合と同じ先発メンバーを予想している。アムステルダムでの一戦は20時キックオフで、Ziggo Sportが放送する。

ヨハン・クライフ・アレナのゴールを守るのはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン。アヤックスの両サイドバックは右にアントン・ガーイ、左にカイオ・エンヒキが入る。アムステルダムの守備陣中央はアーロン・ボウマンとユリ・バースのコンビだ。デイリー・ブリントはまだ出場できる状態にはない。

アヤックスの中盤では、ユリ・レヘールがコントロール役を担う。ダフィ・クラッセンと、最近加入したユリアン・ブラントが前線とのつなぎを担当する。

アヤックス退団が認められる見通しのスティーブン・ベルハイスは、シオン戦で右ウイングとして先発する。左ウイングにはオスカル・グルーフクが入り、ホームのアヤックスではマルコス・レオナルドが再び最前線に入る。つまり、カスパー・ドルベリは今回もベンチスタートとなる。

アヤックスは先週、スイスの地で2-4の勝利を収めた。ミチェル監督率いるチームにとって、カンファレンスリーグのリーグフェーズ進出は目前に迫っているが、シオンを過小評価することはできない。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、ボウマン、バース、カイオ・エンヒキ；レヘール、クラッセン、ブラント；ベルハイス、マルコス・レオナルド、グルーフク。