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ライブ
imago-sport-1081417903.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

翻訳者：

アヤックスの予想スタメン：木曜のFCシオン戦でこのFWが先発へ

アヤックス 対 シオン
アヤックス
シオン
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグのプレーオフで再びFCシオンと対戦する。Voetbalzoneは、1週間前にスイスで2-4の勝利を収めた試合と同じ先発メンバーを予想している。アムステルダムでの一戦は20時キックオフで、Ziggo Sportが放送する。

ヨハン・クライフ・アレナのゴールを守るのはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン。アヤックスの両サイドバックは右にアントン・ガーイ、左にカイオ・エンヒキが入る。アムステルダムの守備陣中央はアーロン・ボウマンとユリ・バースのコンビだ。デイリー・ブリントはまだ出場できる状態にはない。

アヤックスの中盤では、ユリ・レヘールがコントロール役を担う。ダフィ・クラッセンと、最近加入したユリアン・ブラントが前線とのつなぎを担当する。

アヤックス退団が認められる見通しのスティーブン・ベルハイスは、シオン戦で右ウイングとして先発する。左ウイングにはオスカル・グルーフクが入り、ホームのアヤックスではマルコス・レオナルドが再び最前線に入る。つまり、カスパー・ドルベリは今回もベンチスタートとなる。

アヤックスは先週、スイスの地で2-4の勝利を収めた。ミチェル監督率いるチームにとって、カンファレンスリーグのリーグフェーズ進出は目前に迫っているが、シオンを過小評価することはできない。

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
アヤックス crest
アヤックス
AJX
シオン crest
シオン
SIO

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、ボウマン、バース、カイオ・エンヒキ；レヘール、クラッセン、ブラント；ベルハイス、マルコス・レオナルド、グルーフク。

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