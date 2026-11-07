アヤックスは今週日曜日、FCトゥウェンテを相手に6連勝を狙う。焦点は、ユリアン・ブラントがエンスヘデでの一戦に間に合うかどうかだ。フロールシュ・フェステでのキックオフは14時30分。試合はESPN 1で生中継される。

ミチェル・サンチェス監督はトゥウェンテ戦でも、右サイドバックにルーカス・ローザ、左サイドバックにオーウェン・ワインダルを起用する。アーロン・バウマンがティロ・ケーラーに代わって入り、もう一人のセンターバックはディース・ヤンセが務める。

ソフィアン・アムラバトの負傷により、アヤックスではユーリ・バースが再び中盤に上がる。ジョルティ・モキオとユリアン・ブラントが中盤を構成する。ブラントはFCミッティラン戦を欠場したが、ミチェル監督は早くからドイツ人選手の早期復帰に期待を示していた。

スペイン人指揮官は金曜日の会見で、「ユリアンはいつでも良い選択肢だ。我々にとって重要な選手だ。最終的には、日曜日に向けて選手たちの回復具合を見て判断する」と語った。

主将のデイヴィ・クラーセンは内側に入る右ウイングとして先発し、左サイドにはアブデラ・ウアザンが入る。得点を重ねているトル・アロコダレが、アヤックスの前線中央で攻撃の起点となる。

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アヤックスにとっては、AZに1-0で勝利し、ミッティランを1-6で圧倒した好調な1週間となった。一方のトゥウェンテは、カンファレンスリーグでパフォスに3-1で勝利し、自信を深めた。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン；ローザ、バウマン、ヤンセ、ワインダル；バース、モキオ、ブラント；クラーセン、アロコダレ、ウアザン。