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ライブ
imago-sport-1084895871.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

アヤックスの予想スタメン：ユリアン・ブラントはFCトゥウェンテ戦で先発か？

トゥウェンテ 対 アヤックス
トゥウェンテ
アヤックス
エールディビジ

アヤックスは今週日曜、FCトゥウェンテを相手に6連勝を狙う。最大の焦点は、ユリアン・ブラントがエンスヘデでの一戦に間に合うかどうかだ。フロールシュ・フェステでのキックオフは14時30分。試合はESPN 1で生中継される。 

ミチェル・サンチェス監督はトゥウェンテ戦でも、右サイドバックにルーカス・ローザ、左サイドバックにオーウェン・ワインダルを起用する。ティロ・ケーラーに代わってアーロン・バウマンが入り、もう一人のセンターバックはディース・ヤンセが務める。

ソフィアン・アムラバトの負傷により、アヤックスではユーリ・バースが再び中盤に入る。ヨルティ・モキオとユリアン・ブラントがアムステルダムのチームの中盤を構成する。ブラントはFCミッティラン戦を欠場したが、ミチェル監督は早い段階から、ドイツ人選手の早期復帰を望んでいると語っていた。 

「ユリアンは常に良い選択肢だ。我々にとって重要な選手でもある。日曜を見据え、選手たちの回復具合を確認した上で最終的に判断する」と、スペイン人指揮官は金曜日の取材対応で語った。

主将デイヴィ・クラーセンは下がり目の右ウイングとして先発し、左サイドにはアブデラ・ウアザネが入る。得点を重ねているトル・アロコダレが、アヤックスの前線中央で攻撃の起点となる。

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エールディビジ

2026年11月08日

AJX

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アヤックスにとっては、AZに1-0で勝利し、ミッティランにも1-6で圧勝した好調な1週間となった。一方のトゥウェンテも、カンファレンスリーグでパフォスに3-1で勝利し、自信を深めている。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン、ローザ、バウマン、ヤンセ、ワインダル、バース、モキオ、ブラント、クラーセン、アロコダレ、ウアザネ。

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