アヤックスは土曜日、フリーデンロテライ・エールディビジの注目カードでAZをホームに迎える。『Voetbalzone』は、ミチェル・サンチェス監督がアヤックスの強力なメンバーを選ぶと予想している。試合は21時開始で、ESPN 2で生中継される。

デイリー・ブリントはスパルタ・ロッテルダム戦の終了間際に途中出場し、AZ戦でも起用可能だが、先発はしない見込みだ。再びコンディションを取り戻したステーフェン・ベルフハイスも同様だ。カイオ・エンリケ、カスパー・ドルベリ、アントン・ガーイ、シモン・アディングラ、オリヴァー・エドヴァルセンは出場できない。

ゴールマウスを守るのはマルク・テア・シュテーゲンで、右サイドバックではルーカス・ローザが先発する。アーロン・バウマンがセンターバックに復帰し、ヨウリ・バースは左サイドバックから守備の中央へ移る。左サイドではオーウェン・ワインダルが先発する。

アヤックスの中盤にサプライズはない。ジョルティ・モキオとソフィアン・アムラバトがバランスと試合のコントロールを担う。ユリアン・ブラントはホームチームの攻撃陣とのつなぎ役を務める。

主将デイヴィ・クラーセンは再び右ウイングで起用され、ヴィクトル・ツィガンコフはその分、先発から外れる。トル・アロコダレとアブデラ・ウアザンが、AZ戦に臨むミチェル監督のチームの前線を構成する。

アヤックスはスパルタとの接戦を2－1で制し、自信を深めた。一方、AZは雪辱を狙う。先週はホームで、終盤に立て続けに得点したFCトゥウェンテに0－2で敗れた。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン；ローザ、バウマン、バース、ワインダル；モキオ、アムラバト、ブラント；クラーセン、アロコダレ、ウアザン。