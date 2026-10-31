アヤックスは土曜日、Vriendenloterijエールディビジの上位対決でAZをホームに迎える。フットバルゾーンは、ミチェル・サンチェス監督が強力な布陣を選ぶと予想している。注目の一戦は21時にキックオフし、ESPN 2で生中継される。

ダレイ・ブリントはスパルタ・ロッテルダム戦の終盤に途中出場しており、AZ戦にも出場できる。ただし、このベテランが先発することはないだろう。コンディションを取り戻したステーフェン・ベルフハイスも同様だ。一方、カイオ・エンリケ、カスパー・ドルベリ、アントン・ガーエイ、シモン・アディングラ、オリヴァー・エドヴァルセンは起用できない。

ゴールマウスを守るのはマルク・テア・シュテーゲン。右サイドバックにはルーカス・ローザが先発する。アーロン・バウマンがセンターバックに復帰し、ユリ・バースは左サイドバックから守備の中央に移る。左サイドではオーウェン・ワインダルが先発する。

アヤックスの中盤にサプライズはない。ジョルティ・モキオとソフィアン・アムラバトがバランスと試合のコントロールを担い、ユリアン・ブラントが中盤と攻撃陣をつなぐ。

主将のダフィ・クラーセンは再び右ウイングで起用され、ヴィクトル・ツィガンコフは先発から外れる。トル・アロコダレとアブデラ・ウアザネが、AZ戦に臨むミチェル監督のチームの前線を構成する。

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アヤックスはスパルタに2-1で競り勝ち、自信を深めた。一方のAZは雪辱を期す。先週はホームでFCトゥウェンテに0-2で敗れ、終盤に手痛い一撃を受けた。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン、ローザ、バウマン、バース、ワインダル、モキオ、アムラバト、ブラント、クラーセン、アロコダレ、ウアザネ。