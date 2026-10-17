アヤックスの予想スタメン：ミチェル、グローニンゲンで大幅なメンバー変更

アヤックスはハイドゥク・スプリトに2-1で痛い敗戦を喫してから3日後、FCフローニンゲン戦に臨む。ミシェル・サンチェス監督は先発メンバーを複数箇所で変更すると、Voetbalzoneは予想している。オランダ北部での一戦は日曜16時45分に始まり、ESPN 2で生中継される。

アヤックスのゴールマウスには再びマルク・テア・シュテーゲンが立つ。ルーカス・ロサが右サイドバックに復帰し、ティロ・ケーラーはセンターバックに移る。ケーラーとコンビを組むのはユーリ・バースで、アーロン・バウマンはベンチに下がる。左サイドバックではオーウェン・ワインダルがジョフレ・トレンツに代わる。

中盤の守備的なポジションでは、ソフィアン・アムラバトに代わってジョルティ・モキオが入る。デイヴィ・クラーセンとユリアン・ブラントはフローニンゲン戦でも先発を維持し、イヴ・ビスマは途中出場で起用される可能性がある。

シモン・アディングラがまだ試合に向けて万全の状態ではないため、ヴィクトル・ツィガンコフが再び右ウイングで先発する。最前線にはトル・アロコダレが入り、左ウイングでは今回、アブデラ・ウアザンよりオスカル・グルークが優先される。

スペイン人指揮官は前線でカスパー・ドルベリとステフェン・ベルフハイスを起用できない。ストライカーとウイングの両選手は負傷により、日曜の試合に出場できない。

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アヤックスにとっては、NEC戦での勝ち点取りこぼし（1-1）とカンファレンスリーグでの敗戦が続く厳しい1週間となった。一方、FCフローニンゲンはエクセルシオールに1-5で大勝し、自信を深めている。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン；ロサ、ケーラー、バース、ワインダル；モキオ、クラーセン、ブラント；Tysgankov、トル、グルーク。