アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグのプレーオフでFCシオンと対戦する。ミチェル監督は2か所を変更すると、Voetbalzoneは予想している。スイスで行われる試合は20時15分にキックオフし、配信プラットフォームKIJKでライブ視聴できる。

アヤックスのゴールにはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが入る。アムステルダムから乗り込むチームの最終ラインは、右からルーカス・ローザ、アーロン・ボウマン、ユリ・バース、オーウェン・ワインダルで構成される。

スイスでは、ユリ・レヘールがアヤックスの中盤でゲームコントロールを担う必要がある。デイヴィ・クラーセンも先発に名を連ね、ユリアン・ブラントがアヤックスの先発メンバーに復帰して攻撃面での推進力をもたらす。

カスパー・ドルベリは現在もアヤックスの選手であり、シオン戦では最前線のストライカーを務める。スティーブン・ベルフハイスが右、アブデラ・ウアザンが左に入り、デンマーク人FWに両サイドからボールを供給する役割を担う。

アヤックスはつまり、まずアウェーで戦い、リターンレグは8月27日木曜日にアムステルダムで行われる。この2試合の勝者がカンファレンスリーグ本大会出場を決める。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、ボウマン、バース、ワインダル；レヘール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、ドルベリ、ウアザン。