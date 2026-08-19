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Goal.com
ライブ
imago-sport-1081159878.jpgANP
Rian Rosendaal

翻訳者：

アヤックスの予想スタメン：ミチェルが2か所を変更へ

シオン 対 アヤックス
シオン
アヤックス
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグのプレーオフでFCシオンと対戦する。ミチェル監督は2か所を変更すると、Voetbalzoneは予想している。スイスで行われる試合は20時15分にキックオフし、配信プラットフォームKIJKでライブ視聴できる。

アヤックスのゴールにはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが入る。アムステルダムから乗り込むチームの最終ラインは、右からルーカス・ローザ、アーロン・ボウマン、ユリ・バース、オーウェン・ワインダルで構成される。

スイスでは、ユリ・レヘールがアヤックスの中盤でゲームコントロールを担う必要がある。デイヴィ・クラーセンも先発に名を連ね、ユリアン・ブラントがアヤックスの先発メンバーに復帰して攻撃面での推進力をもたらす。

カスパー・ドルベリは現在もアヤックスの選手であり、シオン戦では最前線のストライカーを務める。スティーブン・ベルフハイスが右、アブデラ・ウアザンが左に入り、デンマーク人FWに両サイドからボールを供給する役割を担う。

アヤックスはつまり、まずアウェーで戦い、リターンレグは8月27日木曜日にアムステルダムで行われる。この2試合の勝者がカンファレンスリーグ本大会出場を決める。

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
シオン crest
シオン
SIO
アヤックス crest
アヤックス
AJX

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、ボウマン、バース、ワインダル；レヘール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、ドルベリ、ウアザン。

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