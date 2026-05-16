アヤックスは日曜、フレンド・ロテリー・エールディヴィジ最終節でSCヘーレンフェーンとアウェー戦に臨む。欧州カップ戦出場へ勝利が必須だ。アベ・レンストラ・スタジアムで14時30分キックオフ。ESPN 3が生中継する。

フリースラントでは、マーテン・パエスがゴールを守り、アントン・ガエイ（右）とルーカス・ローザ（左）がサイドバックを務める。今週体調を崩したユーリ・バースも先発できる見込みで、ジョシップ・スタロとセンターバックを組む。

オスカル・ガルシア監督は中盤にサプライズなし。オスカー・グルーク、ヨルティ・モキオ、ユーリ・レーガーが3人の中盤を構成する。ダヴィ・クラッセンとショーン・ステールはベンチ入り。

右翼はスティーブン・ベルフイス、左翼はワールドカップ欠場のミカ・ゴッツ。アキレス腱負傷のカスパー・ドルベルグに代わり、ウォウト・ウェグホルストが起用される。

3位でCL予選権を得るには、勝利に加えPSVのトゥエンテ戦勝利、および4位NECの引き分け以下が必要だ。

アヤックス予想先発：パエス、ガエイ、スタロ、バアス、ローザ、グルーク、レーゲール、モキオ、ベルフイス、ウェグホルスト、ゴッツ。