アヤックスの予想スタメン：ガルシア監督はヴェグホルストとドルベルグのどちらを選ぶか

アヤックスは土曜日、ジョン・ファン・デン・ブロム率いる手強いFCトゥエンテと対戦する。オスカル・ガルシア監督は、フェイエノールトとの「デ・クラシーカー」で1-1の引き分けに終わった試合から、いくつかの変更を加える。アヤックス対FCトゥエンテの試合は21:00にキックオフし、ESPN 2で生中継される。

アヤックスのゴールを守るマーテン・パエス。チームは「フレンド・ロッテリー・エールディヴィジ」の2位争いに向け、勝ち点がどうしても必要だ。ヨハン・クライフ・アレナでは、ルーカス・ローザが右サイドバック、オーウェン・ワインダルが左サイドバックとして先発する。富安健洋はフェイエノールト戦で負傷退場し、日本代表の親善試合も欠場した。トゥエンテ戦でも先発出場はできない。

ヨシップ・スタロとユーリ・バアスが、トゥッケルス（トゥウェンテ）戦でセンターバックのコンビを組む。小倉孝宏はアヤックスのトップチーム練習に復帰しているが、スペイン人監督の下でスタメンの座を得るにはまだ少し時間がかかりそうだ。

ユーリ・レゲールがハムストリングの怪我から完全には回復していないため、ジョーティ・モキオが中盤で先発する。ショーン・ステールが左サイドからスタートし、オスカー・グルークがアムステルダムのミッドフィールドで背番号10を背負う。ダヴィ・クラッセンは膝の不調に悩まされており、そのためガルシア監督は彼を先発起用しない。

ホームチームの攻撃の要として、カスパー・ドルベルグがウォウト・ウェグホルストに代わって起用される。右サイドには、再びガルシア監督の信頼を勝ち取ったスティーブン・ベルグヒースが配置される。アヤックス攻撃陣の左サイドにはミカ・ゴッツが起用される。

アヤックスはトゥエンテとの対戦に1ポイントのリードを持って臨む。10月にはエンシェデで2-3で勝利しており、その試合ではウェグホルストも得点を挙げた。同選手はトゥエンテへの移籍候補として名前が挙がっている。

アヤックスの予想スタメン：パエス；ローザ、スタロ、バアス、ワインダル；モキオ、グルーク、ステール；ベルグヒース、ドルベルグ、ゴッツ。