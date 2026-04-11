アヤックスの予想スタメン：オスカル・ガルシア監督が2か所でメンバーを変更

アヤックスは先週のFCトゥエンテ戦で1-2と屈辱的な敗北を喫し、名誉挽回を狙う。土曜日の最下位ヘラクレス・アルメロ戦（アウェイ）でそのチャンスを迎える。オスカル・ガルシア監督は中盤の構成を特に懸念している。ヘラクレス対アヤックスは21:00キックオフで、ESPN 2が生中継する。

ダヴィ・クラッセン、ユーリ・レーガー、キアン・フィッツ＝ジムも欠場。富安健洋はコンディション不足で先発が難しい。ユーリ・ヘールケンスは足首の負傷で当面出場できない。

度重なる批判を受けるマーテン・パエスが引き続きゴールを守り、アントン・ガエイとルーカス・ローザが左右のサイドバック、ヨシップ・スタロとユーリ・バアスがセンターバックを務める。

木曜日に新契約を締結したジョーティ・モキオはアルメロで存在感を示したい。ショーン・ステールも先発復帰し、中盤の欠員が多いことからオスカー・グロウクも再び起用される。

右WGはスティーブン・ベルフイス、左はミカ・ゴッツが務め、FCトゥエンテ戦で得点を挙げたウォウト・ウェグホルストが古巣相手に攻撃の軸となる。

フェイエノールトとは勝ち点6差がつき2位確保が厳しくなった。フェイエノールトは週末、1差の3位NECと対戦する。

アヤックスの予想スタメン：パエス、ガエイ、スタロ、バアス、ローザ、ステール、グルーク、モキオ、ベルフイス、ウェグホルスト、ゴッツ。