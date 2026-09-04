アヤックスは土曜日、フレンドンロテライ・エールディビジの今季最初のビッグマッチでPSVと対戦する。『Voetbalzone』の予想によると、ミチェル監督は大きなサプライズを用意していないようだ。アヤックス対PSVは20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ヨハン・クライフ・アレナでは、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールマウスを守る。右サイドバックには今回ルーカス・ローザが起用され、左サイドはカイオ・エンヒキが担う。アーロン・ボウマンとユリ・バースが再びアムステルダムの守備陣の中央を形成する。今週加入したティロ・ケーラーはベンチスタートとなる。

アムラバトがいきなり先発へ

先週お披露目されたソフィアン・アムラバトは、PSV戦で先発するとみられている。ここ数週間はヨルティ・モキオがアヤックスの中盤でコントロールとバランスをもたらしていたが、今回は一歩引く形となる。ダヴィ・クラーセンが経験と運動量を、ユリアン・ブラントが前線への創造性を加える。

ミチェルは前線でも信頼する顔ぶれを維持し、スティーブン・ベルフハイスが右サイドからプレーする。アブデラ・ワザヌが左に入り、身長1メートル97のトル・アロコダレがPSV相手に最前線のストライカー兼ポスト役を務める。

このスペイン人指揮官は前線にオスカル・グルフ、シモン・アディングラ、そしてテルスター戦を欠場していたビクトル・ツィガンコフも擁している。ラヤネ・ブニダは負傷により起用できない。

アヤックスはテルスターに0-4で勝利し、自信を深めた。これによりアムステルダム勢は4位につけており、FCユトレヒトを粉砕して1-6で勝利した2位PSVとは勝ち点3差となっている。

アヤックス予想スタメン（4-3-3）：テア・シュテーゲン；ローザ、ボウマン、バース、カイオ・エンヒキ；アムラバト、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、トル、ワザヌ。