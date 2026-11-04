アヤックスの予想スタメン：アムラバトとブラントの代役は誰？

アヤックスは木曜日のカンファレンスリーグ、FCミッティランとのアウェー戦で多くの選手を欠く。ミチェル・サンチェス監督は強力な先発メンバーを組むため、頭を悩ませることになる。デンマークで行われるこの一戦は18時45分にキックオフし、Ziggo Sport Selectで生中継される。

水曜日に明らかになったところによると、アヤックスは木曜日、ソフィアン・アムラバト、ユリアン・ブラント、ヴィクトル・ツィガンコフ、アントン・ガーエイを欠く。シモン・アディングラ、カスパー・ドルベリ、イヴ・ビスマも起用できない。一方、ステフェン・ベルフハイスとデイリー・ブリントはコンディションを取り戻しており、ベルフハイスには先発の可能性がある。

MCHアレナではマルク・テア・シュテーゲンがゴールを守る。右サイドバックにルーカス・ローザ、左サイドバックにオーウェン・ワインダルが入る。ミッティラン戦ではアーロン・バウマンとユーリ・バースがアヤックスの最終ライン中央を組む。

欠場者の多い中盤では、ミチェル監督がメンバー選びを迫られる。キャプテンのダフィ・クラーセンとジョルティ・モキオに加わるのは、スペイン人指揮官が通常は左ウイングで起用するオスカル・グルークだ。

ベルフハイスはすでに数回途中出場しており、今回はアヤックスの先発に名を連ねる。アムステルダムから乗り込むアヤックスの最前線にはトル・アロコダレが入り、アブデラ・ワザンが左サイドでプレーする。

アヤックスはAZに1-0で勝利し、木曜日の試合に向けた前哨戦を良い形で終えた。ミッティランはFCノアシェランとの激戦を3-2で制し、スーペルリーガでは追うFCコペンハーゲンに勝ち点2差をつけて首位に立っている。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン、ローザ、バウマン、バース、ワインダル、モキオ、クラーセン、グルーク、ベルフハイス、トル、ワザン。