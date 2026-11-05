アヤックスは木曜日のカンファレンスリーグ、FCミッティランとのアウェー戦で多くの選手を欠く。ミチェル・サンチェス監督は、強力な先発メンバーを組むために頭を悩ませることになる。デンマークで行われるこの一戦は18時45分にキックオフし、Ziggo Sport Selectで生中継される。

水曜日に明らかになったところによると、アヤックスは木曜日、ソフィアン・アムラバト、ユリアン・ブラント、ヴィクトル・ツィガンコフ、アントン・ガーイを欠く。シモン・アディングラ、カスパー・ドルベリ、イヴ・ビスマも出場できない。スティーヴン・ベルフハイスとダレイ・ブリントはコンディションを取り戻したが、ベルフハイスの先発にはまだ早い。

MCHアリーナでは、マルク・テア・シュテーゲンがゴールを守る。右サイドバックにはルーカス・ローザ、左にはオーウェン・ワインダルが入る。ミッティラン戦でアヤックスの守備の中央を担うのは、アーロン・バウマンとユーリ・バースだ。

多くの欠場者が出ている中盤の人選は、ミチェル監督にとって難題だ。スペイン人指揮官はすでに、背番号6の役割を担う選手としてブリントを有力な選択肢に挙げている。主将ダヴィ・クラーセンとジョルティ・モキオの先発は、ほぼ確実とみられる。

ミチェル監督の下で左ウイングに起用されることが多いオスカル・グローフは、右サイドの人員不足を補うことになる。ベルフハイスはベンチには入るものの、先発できるほどのコンディションにはまだ戻っていない。アムステルダムから乗り込むアヤックスでは、トル・アロコダレが最前線のターゲットとなり、アブデラ・ワザンが左サイドでプレーする。

アヤックスはAZに1-0で勝利し、木曜日の試合に向けて好調な仕上がりを見せた。ミッティランはFCノアシェランとの激しい一戦を3-2で制し、スーペルリーガでは追うFCコペンハーゲンに2ポイント差をつけて首位に立っている。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン；ローザ、バウマン、バース、ワインダル；ブリント、モキオ、クラーセン；グローフ、トル、ワザン。