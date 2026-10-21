アヤックスの予想スタメン：アタランタ戦の前線に新たな2人

アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグでアタランタと対戦する。日曜日に5-2で勝利したFCフローニンゲン戦から、ミチェル・サンチェス監督はメンバーを数人入れ替えると予想するのはVoetbalzoneだ。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は21時にキックオフし、Ziggo Sport Selectで生中継される。

ステフェン・ベルフハイスとダレイ・ブリントは練習に復帰したものの、アタランタ戦には出場できない。アントン・ガーエイ、シモン・アディングラ、カイオ・エンリケ、オリヴァー・エドヴァルセンも、まだけがからの回復途上にある。

木曜日のゴールを守るのはマルク・テア・シュテーゲン。右サイドバックにはティロ・ケーラーが復帰する。左サイドバックは引き続きオーウェン・ワインダルが務め、アムステルダムのチームの守備中央にはユーリ・バースとアーロン・バウマンが並ぶ。

アヤックスの中盤ではソフィアン・アムラバトが守備のバランスを取る。フローニンゲン戦では下がり気味の右ウイングを務めたデイヴィ・クラーセンも先発し、ユリアン・ブラントがこのラインで攻撃に勢いをもたらす役割を担う。

前線の右ではヴィクトル・ツィガンコフよりオスカル・グルークが優先され、左サイドではアブデラ・ウアザンが先発する。アタランタ戦では、トル・アロコダレがマルコス・レオナルドに代わって最前線に入る。

アヤックスはフローニンゲンでの大勝で自信を深めた。一方、アタランタは日曜日のACミラン戦で力強く巻き返したものの、最終的にはサン・シーロを3-2の敗戦で後にした。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン、ケーラー、バース、バウマン、ワインダル、ブラント、アムラバト、クラーセン、グルーク、トル、ウアザン。