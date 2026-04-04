アヤックスの主力選手が、トゥエンテ戦での惨敗を受け、ESPNのインタビューを拒否

ワウト・ウェグホルストは土曜日の夜、ESPNのカメラの前に出ることを拒否したと、ワウター・ボウマンがテレビ番組『De Eretribune』の生放送で語った。

アヤックスのこのストライカーは、FCトゥウェンテに1-2で敗れた試合で、ミカ・ゴッツのパスから同点ゴールを決めたものの、後半開始直後にピッチから退いた。彼に代わってドン・アンジェロ・コナドゥが投入された。





交代時、彼はピッチを離れなければならないことに明らかに苛立っていた様子だった。サイドラインに到着した際、彼は暫定監督のオスカル・ガルシアとの握手を拒否した。

試合終了後、クリスティアン・ウィラートがウェグホルストにインタビューを試みたが、オランダ代表の彼はこれを拒否した。

「ウェグホルストは我々のカメラの前に出ることを望んでいない」と、ボウマンはこれについて語った。一方、キャプテンのスティーブン・ベルグヒースはウィラートに答えた。彼はアヤックスのプレーについて非常に明確に語った。

「今日は単純に十分ではなかった。戦略はあったし、チャンスもあったが、それを活かせなかった。そうなれば、勝つに値しないということだ。FCトゥエンテの方が我々より優れていた。特に後半はね。」