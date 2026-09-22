アヤックスの主力選手が膝を負傷し、長期離脱へ

アヤックスは火曜午後、公式チャンネルを通じて、カスパー・ドルベリが膝の負傷によりデンマーク代表のトレーニングキャンプを離脱したと発表した。アレクサンダー・バーも負傷しており、アヤックスのアントン・ガーイが代替招集される。

ドルベリは先週、ほぼ1年ぶりにデンマーク代表へ招集されたが、復帰は実現しないことになった。

このFWは火曜日のトレーニング中に膝を負傷した。負傷の程度がどれほど深刻かは、今後明らかになる見通しだ。デンマークサッカー協会によれば、同選手は「長期間戦線離脱する」という。

ドルベリはここまでデンマーク代表で56試合に出場し、代表のユニフォームを着て12得点を記録している。

28歳のFWは今季、新指揮官ミチェルの下でアムステルダマースのために9試合に出場。3得点に加え、3アシストも記録していた。

ドルベリに加え、アブデラ・ウアザーヌ（モロッコ）、ヴィクトル・ツィガンコフ（ウクライナ）、ヨルティ・モキオ（DRコンゴ）、オスカル・グルーク（イスラエル）、ディース・ヤンセ（ヨング・オランイェ）、ジョフレ・トレンツ（スペインU-20）、マルク・テル・シュテーゲン（ドイツ）、マールテン・パエス（インドネシア）も招集されている。