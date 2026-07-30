トル・アロコダレの加入は、アヤックスにおけるカスパー・ドルベアの終わりを意味する。少なくとも、アヤックス対FKヴォイヴォディナの試合前にZiggo Sportで行われた分析を見る限り、ヤン・ファン・ハルストとサム・ファン・ロイエンはそう確信している。

トルは水曜日に正式発表された。アヤックスは25歳のナイジェリア人FWをウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから1シーズンのレンタルで獲得し、さらに2000万ユーロの買い取りオプションも取り付けている。マルコス・レオナルドの存在により、ドルベアはピッチを去ることになるとみられている。

「これはドルベアにとって100％終わりだ」とファン・ハルストは切り出した。「もう終わった話だ。でも、今になって彼を買うクラブがあるのか？」とファン・ロイエンは疑問を呈した。「少なくとも、もう利益は出ないだろう。彼は900万（編集部注：1000万）で獲得されたからね」

「私もそう思う」と、ファン・ハルストも同僚に同意する。「とはいえ、彼にとっても展望はない。昨年も、アヤックス復帰を大成功にするために全力を尽くしたいという姿勢を、正直そこまで示してはいなかったからね」

「もちろん、技術的には素晴らしく魅力的な選手だ。ただ、ある年齢になれば、チームの中でもっと多くを求められる。それは彼の性格にはあまり備わっていない」

ドルベアは昨夏、1000万ユーロでアンデルレヒトから加入したが、ここまで大きな印象を残せてはいない。昨季は22試合に出場し、3ゴール3アシストだった。

現在のアヤックスは、トル、レオナルド、ドルベア、ドン＝アンヘロ・コナドゥと、4人のセンターフォワードを抱えている。それでも木曜日のFKヴォイヴォディナ戦では、ドルベアはひとまず「普通に」先発する。