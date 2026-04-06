アヤックスの主力選手がゼルキとの握手を拒否：「彼は扱いにくい男だ」

先週土曜日のアヤックス対FCトゥウェンテ戦の終了後、ミカ・ゴッツがラミズ・ゼルウキとの握手を拒否したと、FCトゥウェンテのウォッチャーであるレオン・テン・フォールデが、トゥバンティアのポッドキャスト『De Ballen Verstand』で語った。

土曜日の夜、ホームのヨハン・クライフ・アレナで行われた試合で、アヤックスは早々に0-1とリードを許した。マッツ・ロッツがピッチを縦断し、ゼルーキがマールテン・パエスの背後に正確なシュートを決めた。

アヤックスは、好調な攻撃を仕留めたウォウト・ウェグホルストによって反撃を見せたが、結局は敗戦を喫した。サム・ラマーズがヘディングでボールをバート・ファン・ロイに繋ぎ、ファン・ロイはゴールキーパーに向かってフリーで抜け出し、見事なシュートを決めた。

後半、ゴッツがゼルキにファウルを犯し、アルジェリア人MFはこれに激怒した。「ピッチ上で口論が起きた」とテン・フォールデは語り始める。

「たいてい選手たちは試合後に仲直りして、水に流すものだ。だが今回は違った。ゴッツはそれを拒んだ。彼は扱いにくい男だ。変わった奴だが、サッカーの腕は確かだ」と彼は締めくくった。

ゴッツは土曜日の夜、ウェグホルストのゴールをアシストし、今シーズンのアシスト数を10に伸ばした。さらに、自身でも14ゴールを決めている。