ドン＝アンジェロ・コナドゥが、ロンメルSKで再び存在感を示した。アヤックスから期限付き移籍中のコナドゥは、ロイヤル・アントワープとのアウェー戦でPKを失敗する苦しい立ち上がりとなったが、その後は見事に立て直した。2ゴールを挙げ、デ・ボスイルでの勝ち点1獲得に貢献した。試合は2-2で終わった。

コナドゥは昨夏、テクニカルマネージャーのジェフリー・ファン・アスによってロンメルに迎えられた。ベルギーのクラブは、アヤックスと2028年半ばまで契約を結ぶアムステルダム出身の20歳について、期限付き移籍の契約に買い取りオプションも盛り込んでいる。

コナドゥはウェステルロー戦でのデビューでいきなり得点を挙げ、ジュピラー・プロ・リーグで好スタートを切った。10月にはSKベフェレン戦で2得点を記録し、土曜日にも再び2ゴールを挙げた。

コナドゥはPKで先制点を決めることができたはずで、決めるべき場面でもあった。だが、GK野澤大志ブランドンが見事にボールに触れ、ポストに当てた。この失敗がロンメルにとって痛手となる。スナイデル・ポロソが得点し、アントワープは1点のリードを保って前半を終えた。

後半はロンメルにやや流れが向いた。再開からわずか数分後、コナドゥが地面にたたきつけるヘディングシュートを決め、1-1とした。しかし、その直後にモディボ・フォファナがアントワープ加入後2ゴール目を記録し、アウェーチームの喜びは長く続かなかった。

その後、ホームチームの不用意なボールロストがロンメルの同点弾につながった。アントワープ守備陣のクリアが不十分だったところを、コナドゥが決めた。終盤にはハットトリック達成にも迫ったが、シュートはクロスバーに阻まれた。