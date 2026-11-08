アヤックスのレンタル選手が危険なタックル、優勝を懸けた一戦で一発退場

ロサリオ・セントラルのDFガストン・アビラが土曜夜、アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンでレッドカードを受けた。アヤックスから期限付き移籍中のアビラは、対戦相手エストゥディアンテス・デ・リオ・クアルトのGKに危険なタックルを見舞った。

土曜夜のアルゼンチンリーグでは、異様な光景が広がった。ロサリオはエストゥディアンテスとの試合に2-0で勝ち、その時点では事実上の優勝を決めていた。興奮した選手とサポーターは大挙してピッチになだれ込み、スタジアムで盛大に祝った。

一方、ボカ・ジュニアーズの試合の残り数分を、なお緊張しながら見守る人々もいた。そして96分、ほぼ試合最後のキックで、ボカはエネル・バレンシアのゴールにより0-1とした。

これにより、優勝したのはロサリオではなくボカだった。ピッチ上ではその知らせを受け取った人がいる一方で、なお大声で祝う人もいた。何とも信じがたい光景だった。

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アビラは1-0で迎えた72分に退場となったが、そのタックルも異例の結末の陰に隠れてしまった。

ここまで母国で強い印象を残しているアヤックスからの期限付き移籍選手は、サイドからのクロスに対して両脚を上げて飛び込み、相手GKに真っすぐ向かった。伸ばした両脚がGKの胸部に当たった。